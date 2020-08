Das Gesundheitsamt meldet im Kreis Bad Dürkheim zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Im Kreis sind damit 15 aktive Infektionen mit dem Virus bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie sind nach aktuellem Stand (Donnerstag, 13 Uhr) im Kreis 348 Menschen an Covid-19 erkrankt. 321 gelten als genesen, zwölf Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.