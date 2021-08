Förderkreise haben es oft nicht leicht, Unterstützer für ihr Anliegen zu finden. Das hat die Pandemie nicht besser gemacht. Der Förderkreis der Musikschule hat sich deshalb mit einem Brief an seine Mitglieder gewendet – mit überraschendem Ergebnis. Wie geht es derweil anderen Fördervereinen?

Bad Dürkheim. Das Problem des Förderkreises der Musikschule teilen wohl viele Vereine dieser Art: Es fehlen Veranstaltungen, bei denen wie auch immer Spenden für ihren Förderzweck gesammelt werden können. Normalerweise ist der Förderkreis der Musikschule an den Orchestertagen nach Ostern mit Abschlusskonzert und Spendensammlung beteiligt, bei Ensemble-Auftritten übernimmt er das Catering ebenso wie beim Fest „Offene Türen, offene Augen, offene Ohren“ im Haus Catoir, das früher das Sommerfest der Musikschule war.

Zudem gibt es kleine Events, bei denen der Verein Geld für seinen Zweck sammelt, wie Vorsitzender Thomas Gerstenhöfer erzählt. Im vergangenen Jahr gab es nach all den Absagen nur eine Art internen, nicht öffentlichen Workshop mit den geförderten Schülern im September in der Brunnenhalle, wo der Verein Kaffee und Kuchen verkaufte. Man könne sich ausmalen, „wie viel bei etwa 25 anwesenden Eltern hängen bleibt“, sagt der Vorsitzende, fügt aber auch an, dass diese Veranstaltung nicht zum Generieren von Spenden gedacht sei.

Spenden vor Weihnachten „Nur mit den Mitgliedsbeiträgen allein können wir unsere Förderungen bei Weitem nicht wie bisher fortführen“, teilt Gerstenhöfer mit. Der Verein mit rund 75 Mitgliedern hat sich die musikalische Bildung der Jugend auf die Fahnen geschrieben. Besonders begabte Schüler werden finanziell für zusätzlichen Unterricht unterstützt, es gibt Hilfe beim Kauf von Instrumenten für Schüler und die Musikschule. Der Förderkreis ist bei der Organisation von Konzerten, Festen und Projekten dabei und unterstützt auch während der Veranstaltungen, unter anderem mit Catering. Außerdem nimmt der Verein Geld und Sachspenden entgegen und stellt deren zielgerichtete Verwendung sicher. Zudem wird das Kollegium der Musikschule fortgebildet.

Das habe dazu geführt, dass geförderte Schüler Preise bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ (landes- oder bundesweit) oder dem Karel-Kunc-Wettbewerb holten. Viele schafften den Übergang ins Musik-Studium und sind heute Musiker oder Musiklehrer.

All das steht ohne Veranstaltungen und ohne Einnahmen außerhalb der Mitgliedsbeiträge nun auf der Kippe. Das nahm der Förderkreis zum Anlass, vor Weihnachten einen Brief an die Mitglieder zu richten mit der Bitte um Hilfe. Die Resonanz sei bemerkenswert gewesen, verrät Gerstenhöfer. Von Firmen, Einzelpersonen und Banken ging ein vierstelliger Betrag ein. „Das sichert uns zumindest die Förderung im ersten Semester 2021“, freut sich der Vorsitzende und dankt vor allem im Namen der Förderschüler für die Hilfsbereitschaft – in einer Zeit, in der ständig Post mit Bitte um Spenden im Briefkasten liegt.

Wie die Lage im zweiten Semester ist, ob bis dahin wieder Veranstaltungen für Einnahmen sorgen? Es ist zu vermuten, dass noch genug Geld fehlen wird angesichts derzeitiger Beschränkungen und mutierender Coronaviren. „Wir wissen noch nicht, wie es dann weitergeht“.

Da geht es Dieter Weilacher, Vorsitzender des Förderkreises zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg, nicht anders. Einen Aufruf um Hilfe an die Mitglieder wie es der Förderkreis der Musikschule vorgemacht hat, habe er verworfen. Der Verein habe „in den letzten Jahren Rücklagen bilden können, die wir jetzt nutzen“. Dennoch fehlt auch den Sanierern der Burg jegliche Einnahmequelle abseits der Beiträge der mehr als 1000 Mitglieder. Wegen Corona sei es schwerer, neue Mitglieder zu gewinnen, um dem üblichen Verlust an Unterstützern übers Jahr entgegen zu wirken. „Wir haben hohe Ausgaben für die Sanierung, die seit 2019 läuft“, berichtet Weilacher weiter. Normalerweise nimmt der Verein beim Burgfest und dem Rittermahl Geld ein. Hinzu kommen kleinere Veranstaltungen. Auch die Toilettenkasse oder die am Turm, die von Besuchern der Burg gefüllt werden, bleiben nun leer. „Der Turm ist zu, das Museum auch. Also können wir auch keine Bausteine verkaufen.“ Es gebe zwar noch Spenden, „aber eher wenige“.

Was Weilacher vermisst, ist das Gespräch vor Ort mit den Besuchern auf der Burg. „Man bleibt fern, das ist schade“, bedauert er die aktuelle Lage, ist aber sicher, dass der Verein das finanziell überwinden werde. „Wir sanieren die Burg seit 36 Jahren. Wenn wir nichts einnehmen, können wir die Arbeiten auch aussetzen. Und wieder anfangen, wenn es weitergeht“, betont er.

Einen ganz anderen Bereich will Roland Altvater unterstützen. Er ist zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim. Auch ihn und seine Mitstreiter trifft das gleiche Problem: „Keine Veranstaltungen, keine Einnahmen.“ Allerdings finanziere der Förderverein nur, was nicht per Gesetz aus staatlichen Töpfen bezahlt wird, beispielsweise zusätzliche Bekleidung wie Mützen oder Halstücher, die bis Montag auch als Mund-Nase-Bedeckung in Coronazeiten verwendet werden konnten. Soll heißen: Niemand muss sich Sorgen um die Grundausstattung der Feuerwehr machen. „Das ist bei uns nicht so dringend wie bei anderen Förderkreisen“, sagt Altvater. Es gehe bei dem Feuerwehr-Förderverein eher um eine ergänzende Arbeit wie einen Zuschuss zur Verpflegung bei Ausbildungsveranstaltungen.

„Kaum noch Kontakt“Die Feuerwehr sei trotz Corona-Pandemie im Einsatz, da gebe es auch immer mal wieder Spenden abseits der Beiträge der mehr als 100 Mitglieder. Auch dafür gibt es den Förderkreis, denn die Feuerwehr selbst darf keine Spenden annehmen. Der Förderkreis dagegen ist auch berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.

Altvater selbst war bis vor drei Jahren 42 Jahre lang bei der Feuerwehr aktiv. „Als Ehemaliger hat man jetzt kaum noch Kontakt mit den anderen, das Feuerwehrhaus ist geschlossen“, nennt er einen weiteren Punkt, der fehlt neben dem Tag der offenen Tür, der auch für die Mitgliedergewinnung wichtig ist. Oder die ausgefallene 200-Jahr-Feier der Dürkheimer Feuerwehr, bei denen der Förderkreis den Ausschank übernommen hätte.

