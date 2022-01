Die Kita „An der Bach“ in Freinsheim ist wegen einer unklaren Corona-Infektionslage bis Montag geschlossen. Das hat Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) am Mittwoch mitgeteilt. Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt positive Fälle bei einem Kind und einem Mitglied des Erzieher-Teams gemeldet. „Es stehen noch Testergebnisse aus, deshalb ist nicht klar, mit wie vielen Infizierten wir es derzeit genau zu tun haben“, so Oberholz. Ein normaler Kita-Betrieb sei deshalb derzeit nicht zu verantworten.