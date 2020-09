53 Schüler und sieben Lehrer sind nach dem Fall eines positiv auf Corona getesteten Schülers am Bad Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Quarantäne. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Der Schüler der sechsten Jahrgangsstufe, der am Montag, 21. September, zuletzt in der Schule war, ist in häuslicher Isolation.

Bei Fragen ans Gesundheitsamt wenden

Für die 60 Personen in Quarantäne soll es ein Testangebot geben, dafür werde das Gesundheitsamt telefonisch Termine für die Betroffenen mitteilen. Für alle übrigen Schüler am WHG läuft der Unterricht der Kreisverwaltung zufolge regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen wurden. Bei Fragen können sich Schüler oder Eltern per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de an das Gesundheitsamt Neustadt wenden.