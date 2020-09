Ein Schüler der sechsten Jahrgangsstufe des Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums ist an Covid-19 erkrankt. Deshalb müssen zwischen 40 und 50 Schüler und einige Lehrer, die mit ihm Kontakt hatten, für 14 Tage in Quarantäne. Die Leiterin des Neustadter Gesundheitsamts, Silke Basenach, konnte am Freitagabend noch keine genauen Zahlen nennen. Die Schule hatte auf ihrer Internetseite über den Fall informiert. Laut Basenach liegt dem Gesundheitsamt das positive Corona-Testergebnis seit Freitag vor. Der Schüler sei am Montag das letzte Mal in der Schule gewesen. „Wegen Erkältungssymptomen mit Husten“, so Basenach, wurde der Junge sicherheitshalber auf Corona getestet. Die Kontaktpersonen des Kindes gehen über seine eigene Schulklasse hinaus, da es im WHG beim Fremdsprachen- und Religionsunterricht zu weiteren Kontakten innerhalb eines Jahrgangs kommt.