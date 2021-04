Weil bei mittlerweile zwei Kindern sowie einem Erzieher ein positiver PCR-Test vorliegt, muss eine Gruppe der Kita in Hardenburg komplett in Quarantäne und eine weitere Gruppe teilweise. Eine dritte Gruppe ist als Notgruppe geöffnet. Das hat die Pressesprecherin der Stadt, Petra Wurm, auf Anfrage mitgeteilt. Die Kita wurde am Freitag und am Montag sicherheitshalber ganz geschlossen, um die Infektionslage zu klären. Die positiven Schnelltests hätten sich durch PCR-Tests bestätigt, so Wurm.

Im Dürkheimer Haus für Kinder muss ebenfalls eine Gruppe bis zum 27. April in Quarantäne, nachdem ein Kind positiv getestet wurde. Eine weitere Gruppe muss vorsorglich zu Hause bleiben, bis der positive Schnelltest eines Kindes abgeklärt ist.

In Freinsheim wurde bei einem Kind in der Kita an der Bach eine Corona-Infektion entdeckt. Da es bereits seit dem 15. April die Kita nicht mehr besucht hat, müssen nach Absprache mit dem Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Wie der Sprecher der VG-Verwaltung, Jörg Heidemann, weiter mitteilte, müssen dafür 25 Kinder im Freinsheimer Haus für Kinder für zwei Wochen in Quarantäne. Sie sind wie fünf Erzieherinnen Kontaktpersonen einer Erzieherin, die positiv getestet wurde.