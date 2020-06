326 Menschen im Landkreis Bad Dürkheim und 106 in der Stadt Neustadt sind seit Ausbruch der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese Zahlen hat die Kreisverwaltung am Freitag veröffentlicht. Im Vergleich zum Vortrag ist demnach keine neue Infektion hinzugekommen.

Im Landkreis sei noch eine akute Infektion bekannt. In Neustadt ist ebenfalls eine, so der Kreis. Zwölf Personen aus dem Landkreis sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sowie zwei Neustadter.