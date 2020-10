Im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim werden derzeit zwei Corona-Patienten stationär behandelt. Das hat eine Krankenhaus-Sprecherin auf Nachfrage mitgeteilt. Eine Person befindet sich demnach im isolierten Bereich einer Normalstation. Ein weiterer Patient liegt isoliert auf der Intensivstation, muss aber nicht beatmet werden. Aufgrund der Corona-Situation seien die Besuchszeiten seit mehreren Wochen eingeschränkt. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, werde auch das Krankenhaus seine Zeiten weiter eingrenzen. Besuche in besonderen Situationen – beispielsweise bei Palliativpatienten – sollen jedoch in Abstimmung weiter möglich sein. Aktuelle Zeiten finden sich auf der Internetseite www.diakonissen.de.

Seit Freitag 25 Neuinfektionen

Der Kreis Bad Dürkheim liegt derweil am Montag weiter knapp unter der Corona-Alarmstufe Rot. Laut Landesuntersuchungsamt beträgt der Inzidenzwert 48,2. Der Wert zeigt an, wie viele gemeldete Neuinfektionen es in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner gegeben hat. Bei einem Wert von 50 oder mehr gilt Alarmstufe Rot im Landkreis. Seit Freitagnachmittag sind laut Kreis 25 Neuinfektionen hinzugekommen. Damit sind derzeit 106 aktive Infektionen im Landkreis bekannt. In Neustadt sind sechs Neuinfektionen seit Freitag gemeldet worden, dort gelten 23 Menschen als infiziert.