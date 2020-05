Beim Frauenhaus Lila Villa ist seit Beginn der Corona-Pandemie die Anzahl der Frauen, die Schutz vor prügelnden Männern suchen, nicht größer geworden. Doch die Mitarbeiterinnen fürchten, dass das noch kommen wird. Das Frauenhaus ist derzeit voll belegt.

Von Tanja Nehrdich

Beim Bad Dürkheimer Frauenhaus-Verein Lila Villa gebe es seit Beginn der Corona-Pandemie kein Anstieg der Anfragen nach Beratung oder Aufnahme in das Frauenhaus, berichtet Mitarbeiterin Johanna Born. Auch die Polizei habe bisher noch keine Zunahme bei Delikten häuslicher Gewalt beobachten können, sagt Thorsten Mischler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Warum das entgegen den Befürchtungen vieler bundesweiter Organisationen so ist, dazu könne sie nichts sagen, so Born. „Wir gehen davon aus, dass nach den Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen die Anfragen zunehmen werden“, meint die Sozialpädagogin. Denn, wenn beispielsweise der Partner zuhause ist, weil er nicht arbeitet, hätten die Frauen kaum eine Möglichkeit sich Hilfe zu holen.

„Gewalt in Partnerschaften ist kein Phänomen der Corona-Krise, sondern Alltag“ sagt Born, die seit über 16 Jahren für den Verein Lila Villa arbeitet. Jede vierte Frau in Deutschland sei irgendwann im Leben davon betroffen. Durch die Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie werde die Lage allerdings verschärft.

Aufmerksame Nachbarn gefragt

Denn oft seien die Paare weitaus länger als sonst zusammen, teils auch in kleinen Wohnungen. Zudem hätten die betroffenen Frauen weniger Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen, etwa von Freundinnen oder Nachbarn. Auch hätten die Frauen weniger soziale Kontakte, etwa mit Kollegen oder Lehrern und Erzieherinnen ihrer Kinder.

Born weiß aus langjähriger Erfahrung, dass viele von Gewalt betroffene Frauen durch solche Kontaktpersonen dazu ermutigt werden, um Hilfe zu bitten. Darum sei es in der derzeitigen Situation umso wichtiger, dass Nachbarn gegebenenfalls eingreifen. Born fordert dazu auf, Zivilcourage zu zeigen. Man solle sich nicht scheuen Betroffenen Hilfe anzubieten. Born betont, dass sich niemand selbst in Gefahr bringen solle. Wenn man das Gefühl hat, dass in der Nachbarwohnung etwas nicht stimme, könne man auch mal unter einem Vorwand an der Tür klingeln. Doch bedeute nicht jeder Streit, dass es eine gewalttätige Auseinandersetzung gibt. Hier müsse man unterscheiden. Aber wenn die Lage eskaliere, solle man die Polizei rufen. Polizeisprecher Mischler verweist darauf, dass die Polizei in engem Kontakt mit den Frauenhäusern stehe.

Beratung trotz Pandemie

Nach Angaben von Born bietet Lila Villa trotz der Pandemie weiterhin Beratung an und das Frauenhaus sei geöffnet. „Beratungsstelle und Frauenhaus sind telefonisch und per Mail erreichbar, telefonische Beratungstermine sind auch außerhalb der regulären Erreichbarkeitszeiten möglich“, sagt Born. Auch wenn jemand einer Frau helfen möchte, könne man sich an die Beratungsstelle wenden.

Born würde sich darüber freuen, wenn das Thema Gewalt gegen Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Auch seien mehr Plätze in Frauenhäusern nötig. Laut einer Konvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sollte es in Deutschland 21.400 Plätze in Frauenhäusern geben. Derzeit sind es 6800.

Zusätzlich erschwert werde die Situation dadurch, dass viele Frauen länger in den Frauenhäusern bleiben als früher, weil sie keine bezahlbaren Wohnungen finden. „Vermieter, die freie Wohnungen haben, können sich gern bei uns melden“, wirbt Born.

Die Lila Villa sei derzeit voll belegt. „Aber wir lassen niemanden auf der Straße stehen“, betont Born. Bei Bedarf vermittle man Frauen in ein anderes Frauenhaus, in dem Plätze frei sind.

Zur Sache: Hilfsangebote

Frauenhaus Lila Villa, Telefon 0177 1687446 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr, Telefon 06322 8588, montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, E-Mail: lila-villa@web.de.Beratungsstelle für Frauen mit Gewalterfahrung Telefon 0177 3300552, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr, Telefon 06322 620720, montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, E-Mail: lila-villa@web.de.

Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, Telefonnummer 08000 116 016, rund rund um die Uhr erreichbar, Onlineberatung: https://www.hilfetelefon.de.

Bundesweites Hilfetelefon Sexueller Missbrauch, Telefonnummer 0800 2255 530, montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr, Online-Beratung www.save-me-online.de.

Bei Notfällen die Polizei unter 110.