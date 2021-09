32 Corona- Neuinfektionen sind seit gestern im Landkreis Bad Dürkheim hinzugekommen, davon wurden 21 allein in Weisenheim am Sand registriert. Seit einer Woche sind von dort einzelne Fälle gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung am Abend auf Nachfrage mitteilte, hat es im Weisenheimer Seniorenheim Deutsches Haus einen Ausbruch gegeben. 18 Bewohner dort wurden positiv getestet. Alle waren laut Kreisverwaltung geimpft. Die Infizierten zeigten jedoch einen milden Verlauf, niemand sei schwer erkrankt. Auch bei fünf Mitarbeitern wurde das Coronavirus nachgewiesen. Es wurde ein Besuchsverbot bis zum 6. Oktober veranlasst. Wie es zu dem Ausbruch kam, ist nach Angaben der Kreisverwaltung schwer nachzuvollziehen. Die Infektionen seien im Rahmen der regelmäßigen Schnelltests entdeckt worden. Daraufhin wurden Abstriche für PCR-Tests genommen, die das Ergebnis bestätigt hätten. Daraufhin habe man positiv und negativ getestete Personen sofort getrennt. Im Landkreis sind derzeit 241 aktive Corona-Infektionen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 55,6 auf 59,4 angestiegen.