Im Kreis gilt momentan die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes für eine Inzidenz zwischen 50 und 100. Das könnte sich frühestens an Pfingstmontag ändern.

Seit Montag liegt der auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis nach Zahlen des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz unter der Schwelle von 50. Maßgeblich ist allerdings wie beim Außerkrafttreten der Bundesnotbremse der Wert des Robert Koch-Instituts. Dieser entspricht dem des Landesuntersuchungsamts vom Vortag. Liegt dieser Wert an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 50, können am übernächsten Tag die Regelungen für Regionen unterhalb dieser Schwelle in Kraft treten. Dies kann im Kreis Bad Dürkheim frühestens an Pfingstmontag, 24. Mai, der Fall sein.

Gemäß der seit Freitag, 21. Mai, gültigen 21. Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz wären dann zusätzlich zu den Lockerungen der Corona-Auflagen für Regionen unter 100 auch gastronomische Angebote sowie Kulturveranstaltungen im Innenraum bei Vorlage eines negativen Coronatests möglich – vorausgesetzt, der Inzidenzwert bleibt unter der Schwelle von 50.

Am Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt für den Kreis einen Wert von 36,9. Seit Mittwoch sind nach Angaben der Kreisverwaltung sieben Neuinfektionen hinzu gekommen – jeweils eine in den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim. Damit sind im Kreis derzeit 151 aktive Infektionen bekannt.