Ab 1. März soll es in Deutschland kostenlose Coronavirus-Antigentests für alle geben. Auch Apotheken sollen testen. In der Dürkheimer Brunnen Apotheke gibt es schon seit Januar ein solches Angebot für Selbstzahler. Am Montag öffnet ein Schnelltest-Zentrum. Wie sieht das aus?

Die Apotheke am Obermarkt wird das Schnelltest-Zentrum in der Dürkheimer Innenstadt in der Weinstraße Süd 1 (ehemals Optik Delker) eröffnen. „In den letzten Wochen