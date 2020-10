Die meisten der neuen Fälle stünden in Zusammenhang mit einer Familienfeier außerhalb des Kreises, sagte Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Ergebnisse der Tests weiterer Bewohner und Mitarbeiter des St. Maria Alten- und Pflegeheims in Bad Dürkheim lägen dagegen noch nicht vor. Dort waren am Freitag vier Infektionen bekannt geworden. Durch den Anstieg der Neuinfektionen liegt der Kreis Bad Dürkheim seit Montag im Corona Warn- und Aktionsplan des Landes im gelben Bereich, der eine Anzahl von Neuinfektionen von 20 bis 34 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen umfasst. Hier sind erhöhte Aufmerksamkeit, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Vorbereitung auf das Eintreten von Stufe zwei vorgesehen.