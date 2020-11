Die Zukunft des Werks Schleipen der Cordier Spezialpapier GmbH ist weiter offen. Noch ist kein Investor gefunden, sind keine Verträge unterschrieben. „Doch wir kommen in dem Prozess voran“, erklärt Geschäftsführer Uwe Stief.

Das Unternehmen hatte im Herbst 2019 beim Amtsgericht Neustadt Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Verfahren wurde Anfang 2020 eröffnet. Mittlerweile hat die Dynos GmbH die Werke Cordier und Illig’sche bei Darmstadt erworben. Bei dem Konzern habe es sich um einen strategischen Investor gehandelt, sagt Stief. Der Konzern habe also die beiden Betriebe in sein Geschäftsmodell integriert, sodass sie mitsamt der Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Für das bei der Cordier Spezialpapier GmbH verbliebene Werk Schleipen mit seinen 86 Beschäftigten gibt es hingegen nach wie vor keinen Investor. „Aber wir sind auf einem guten Weg“, berichtet der Geschäftsführer. „Wir produzieren und verkaufen normal weiter, nur eben mit einem Werk.“ Zur anhaltenden Suche nach einem Investor möchte sich Stief nicht im Detail äußern. „Doch die Grundstimmung ist positiv. Der Geschäftsverlauf ist weiterhin gut und liegt deutlich über dem Vo