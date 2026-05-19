Knapp vier Jahre ist es her, dass die Produktion des Traditionsunternehmen Cordier geschlossen wurde. Der gesamte Komplex soll veräußert werden. Welche Nutzung denkbar ist.

Fast 190 Jahre lang wurde im Isenachtal Papier hergestellt. Seit fast vier Jahren gehört das der Vergangenheit an. Zum 30. Juni 2022 schloss die Dynos-Gruppe die Papierfabrik Cordier. Heute steht das Areal mit mehreren Gebäuden zum Verkauf. Interessenten, so sagen die neuen Eigentümer, gebe es.

Die Gebäude sind verlassen. Einen Einbruch habe es schon gegeben, zerbrochene Fensterscheiben inklusive. „Das ist nicht der Zustand, den wir uns als Eigentümer wünschen“, sagt Humaira Naeem. Sie leitet zusammen mit ihren Brüdern die SN-Gruppe mit Stammsitz in Neuss. 2024, sagt Naeem, habe man das Areal von der Dynos-Gruppe erworben. Die SN-Gruppe ist in verschiedenen Bereichen tätig. „Unser Kerngeschäft ist die Demontage von Industrieanlagen und deren Verkauf beziehungsweise Verschrottung“, erklärt Naeem. Somit passte die Papierfabrik mit ihren Produktionsanlagen gänzlich ins Portfolio der Neusser Gruppe. „Die Hallen waren ja noch voll.“ Mittlerweile seien sie leer. Gleiches gilt für das Verwaltungsgebäude, das die Dynos-Gruppe bis Ende 2025 noch gemietet hatte. Seit Dezember letzten Jahres steht das gesamte Areal zum Verkauf. Was kommt, ist noch unklar.

Lange Tradition zu Ende

Die Gebäude haben Tradition. 1836 gründete die Familie Cordier im Jägertal ihre Papierfertigung. Ein Meilenstein in der Unternehmenshistorie war 1998 der Zusammenschluss der Dürkheimer Papierfabriken Cordier und Schleipen sowie der Illig’schen aus Darmstadt. 2006 geriet die Gesellschaft aufgrund der Preiserhöhungen von Rohstoffen in Schwierigkeiten. Der daraus resultierenden ersten Insolvenz folgte eine Erholung. Und ein neuer Eigentümer. 2013 kaufte ein Münchner Investor die Gesellschaft, 2017 folgte die Veräußerung von Mehrheitsanteilen an einen niederländischen Investor. Zum damaligen Zeitpunkt zählte das Unternehmen 235 Beschäftigte an seinen drei Standorten, 170 arbeiteten in Bad Dürkheim, der Umsatz betrug 55 Millionen Euro.

2022 schloss die Dynos-Gruppe die Papierfabrik. Foto: Peter Kretzschmar Die Gebäude sind in die Jahre gekommen. Foto: Peter Kretzschmar Das Areal wird im Internet zum Kauf angeboten. Foto: Peter Kretzschmar Einige Gebäude der früheren Papierfabrik weisen laut Eigentümer deutliche Schäden an der Bausubstanz auf. Foto: Peter Kretzschmar Auf dem rund 46.600 Quadratmeter großen Gelände befinden sich Produktionshallen, Lager und Verwaltungsgebäude. Foto: Peter Kretzschmar Verlassene Hallen und leerstehende Gebäude prägen heute das frühere Cordier-Areal. Foto: Peter Kretzschmar 2022 schließt die Fabrik. Archivfoto: Franck Diese Aufnahme aus der Luft zeigt die Firma Cordier im Jahr 1989. archivluftbild: Franck Foto 1 von 8

Durch einmal mehr hohe Rohstoffpreise kam es 2020 erneut zur Insolvenz, die die Zerschlagung der Gesellschaft zur Folge hatte. Die Dynos-Gruppe kaufte Cordier und Illig’sche Papierwerke mit der Sparte Technische Papiere aus der Konkursmasse auf, Schleipen wurde im darauffolgenden Jahr an den kanadischen Unternehmer Rajeev Singh veräußert. Die Hoffnung auf eine Rettung des Dürkheimer Cordier-Standorts zerschlugen sich schon zwei Jahre später, als Dynos dessen Schließung ankündigte. 54 Mitarbeiter waren betroffen.

Nun geht es nicht mehr um den Verkauf eines Unternehmens, sondern um dessen Areal. Das umfasst insgesamt 46.600 Quadratmeter, verteilt auf verschiedene Objekte, darunter die ehemaligen Verwaltungsgebäude, Lager, Labor, Kesselhalle und Wohnhaus. Die frühere Produktionsfläche nimmt 25.000 Quadratmeter ein. Nicht alle Bauten können aus Sicht von Humaira Naeem erhalten werden. Die Jahre haben an deren Substanz genagt. Auch deswegen hofft sie auf einen raschen Verkauf, der Leerstand täte dem Ensemble nicht gut. Ein Lost Place soll die frühere Papierfabrik nicht werden.

Kein Gewerbepark unter eigener Regie

Man habe vor der Entscheidung zur Veräußerung über einen Gewerbepark unter eigener Leitung nachgedacht, sagt Naeem, diese Idee aber letztlich fallengelassen. „Das ist nicht unser Hauptgeschäft und wir hätten dafür auch keine Kapazitäten“, begründet sie. Dass es in den Hallen nochmals eine industrielle Produktion geben werde, bezweifelt sie. Der Zeitpunkt sei schlicht der falsche, verweist die Unternehmerin auf fehlende Interessenten angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation im Land. Für ein Logistik-Unternehmen werde es seitens der Stadtverwaltung aufgrund des dann höheren Verkehrsaufkommens keine Genehmigung geben, ist sie sicher. Vorstellbar sei eine Nutzung als Lager oder auch als Standort für Batteriespeicher. Fest steht, dass die SN-Gruppe das Areal nur als Gesamtes abgeben will. Eine Teilveräußerung steht laut Humaira Naeem nicht im Raum.