Der Innenhof der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim ist wieder weihnachtlich geschmückt. Die zweigeteilte Gestaltung – links Weihnachtsbaum und Krippe, rechts Hütte und Panzersperren nachempfundene Holzpfähle – soll laut Schulleiter Achim Walk an die Menschen erinnern, die Weihnachten im Dunkeln, in der Kälte, im Krieg verbringen müssen. In der Hütte könnten Schüler Bilder oder andere Dinge ablegen, die sie bewegen – vor allem Kinder, die aus Kriegsgebieten kamen und alles zurücklassen mussten. „Vielleicht können sie so einen Platz zum Erinnern und Hoffen finden“, sagt Walk. Den Innenhof thematisch gestaltet habe die Schule zum ersten Mal 2015, damals unter dem Eindruck des Kriegs in Syrien.