Die Vielfalt und Qualität der regionalen Musikszene live erleben konnten Musikfans am Samstag in Weisenheim am Berg: Die erste Ausgabe des Festivals „Coolsounds – Bands get together“ nach Corona lockte mehr als 300 Besucher in die Ortsmitte. Ein Dorf im Festival-Modus.

Abends kurz nach Fünf: Es ist dunkel, ein kalter Wind pfeift. Dennoch zieht es die ersten Besucher dick eingemummelt in die Ortsmitte von Weisenheim am Berg. Der Platz vorm Spritzenhaus neben