Die Pandemie hat uns seit etwa einem Jahr im Griff. Und so geht das Bandfestival Cool Sounds 2021 schon zum zweiten Mal nur online über die Bühne. Wegen der noch härteren Corona-Regeln mussten die Bands kreativ sein.

„Riesiges Interesse“ sei da, bescheinigt Jürgen Menge aus Weisenheim am Berg seinem Festival, das vom SPD-Ortsverein veranstaltet wird. Vor Ort konnten sich junge Bands, denen beim Festival eine Bühne bereitet werden soll, und das Publikum letztmals 2019 begegnen. Bereits 2020 mussten sich die jungen Menschen wegen der Corona-Auflagen online dem Zuschauer präsentieren. Damals wurden die Beiträge live aus den Proberäumen zugeschaltet. Nach den aktuellen Regeln sei das nun nicht mehr möglich, so Menge. „Dies hat aber die Kreativität aller Künstlerinnen und Künstler so herausgefordert, dass mit tollen Videos nun ein wahres musikalisches und visuelles Feuerwerk von insgesamt 16 Bands und Einzelmusikerinnen und Musiker abgebrannt wird“, schreibt er in einer Pressemitteilung.

16 Gruppen und Musiker dabei

Und so sollen am Samstag, 20. Februar, unter dem Stichwort „Cool Sounds Festival“ ab 20 Uhr bei Youtube die Beiträge zu finden sein. Mit dabei sind: Ann-Kathrin Edinger mit Coversongs und eigenen Liedern – unter anderem ihrem neuen Titel „Stay at home“. Die Band Any Advice präsentiert einen Mix aus Rock, Swing, Soul, Jazz und Blues. Beim Duo Blue Eyes ist Jürgen Menge selbst mit seiner Frau Elli dabei. Die Buwe sind vier Pfälzer Musiker-Kumpels, die für Heiterkeit sorgen wollen. Drunken Beats kommen aus Weisenheim am Berg und setzen sich aus Fabian Bracht, Moritz Leckron, Lukas Bahr – und Sängerin Ann-Kathrin Edinger zusammen.

Pineapple Jukebox spielen zum ersten Mal

Elli in Eden ist mit dabei, genau wie das Akustik-Duo Fein-Herb, bestehend aus Tobias Lehmann (Gesang) und Georg Sagerer (Gitarre). Hinter dem Namen MFE verbirgt sich eine Band mit den Dürkheimern Benedikt Scherrer (Drums), Nils Risch (Vocals) Moritz Stobbe (Bass) und Julian Fehling (Gitarre). Moonbird mischen Indie-Klänge mit Folk. Urpfälzisch wird es mit der Band Mr. Pälzer Schorle. Einen gefühlvollen Auftritt versprechen Petra Sauer und Alex Mundt. Pineapple Jukebox sind zum ersten Mal dabei, die Band Redge hingegen war schon beim ersten Festival dabei und macht Pop- und Rockmusik.

Ronson Smile & The V.I.P’s kommen aus Ludwigshafen und mischen auch Rap in ihre Performance. Die Neustadter Formation Stolen Sixpence will die Bühne mit eigenen und fremden Songs rocken. Up Fill Down mixen Rap und Metal.