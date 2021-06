Am Dienstag kurz vor 13 Uhr ist die Feuerwehr in die Straße „In der Nauroth“ im Ellerstadter Gewerbegebiet gerufen worden. Dort war ein Container in Brand geraten. Die Brandbekämpfer, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften anrückten, konnten das Feuer aber schnell löschen. Zudem lüfteten sie das angrenzende Gebäude quer. Nach etwa fast Stunde war der Einsatz vorbei.