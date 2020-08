In der Straße „In der Nauroth“ im Ellerstadter Gewerbegebiet ist es am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr zu einem Brand in mit Holz befüllten Containern gekommen. Die Feuerwehren aus Ellerstadt sowie Friedelsheim und Gönnheim rückten zunächst mit sieben Fahrzeugen an, da Anwohner einen Hausbrand gemeldet hatten. „Das war dem Feuerschein geschuldet, der etwas Größeres vermuten ließ“, berichtet der Ellerstadter Wehrführer Kurt Rathgeber. Nachdem sich vor Ort jedoch herausgestellt hatte, dass „nur“ Container in Brand geraten waren, rückten fünf Feuerwehrautos wieder ab. „Letztlich reichten zwei Einsatzwagen und 19 unserer Leute, um das Feuer zu löschen“, erklärt Rathgeber. Wie und warum sich das in den Containern befindliche Holz entzündete, sei unklar. Verletzt wurde niemand, auch sei kein nennenswerter Schaden entstanden.