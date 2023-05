Noch ein Jahr, dann ist Schluss: Der Radiosender SWR3 veranstaltet 2024 letztmals das Comedy-Festival in Bad Dürkheim. Als Grund gibt SWR3-Programmchef Thomas Jung Sparmaßnahmen des SWR an. Die Kaufkraft sinke, die Inflation falle immer stärker ins Gewicht, so der Programmchef auf Anfrage. Mit einer besonderen Ausgabe will sich SWR3 im kommenden Jahr von Bad Dürkheim verabschieden. Das Publikumsinteresse war laut SWR 3 zuletzt so gut wie vor der Pandemie.

Aktuell läuft die siebte Auflage des Festivals. Sie sei „nahezu ausverkauft“. Unter anderem werden die Comedians Atze Schröder und Olaf Schubert erwartet. Seit 2016 veranstaltet der Radiosender das Comedy-Festival in der Kurstadt. Neben Auftritten von Comedians stellt der Sender rund um den Schlossplatz ein Fest auf die Beine und lockt damit Tausende Menschen in die Stadt. Wegen der Pandemie war das Festival 2020 ausgefallen.