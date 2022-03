Florian Schroeder, Andreas Müller und Christian „Chako“ Habekost kommen zum SWR3-Comedy-Festival vom 13. bis zum 15. Mai nach Bad Dürkheim. Unter dem Motto „Lachen verbindet und hilft“ spendet der Radiosender einen Euro pro Ticket an die Ukraine.

Das Geld soll laut SWR3 der „Aktion Deutschland Hilft“ und dem „Bündnis Entwicklung Hilft“ zugute kommen. Mit der Spendensumme werden Hilfsprojekte und Menschen aus der Ukraine unterstützt.

Nach einer abgespeckten Corona-Spezial-Ausgabe des Festivals im vergangenen Jahr ist 2022 wieder eine dreitägige Veranstaltung an verschiedenen Orten in der Stadt geplant. Künstler wie Florian Schroeder und Vince Ebert spielen jeweils 60-Minuten-Shows. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, mehrere Programme an einem Tag zu sehen. An jedem Veranstaltungsabend gibt es zudem „New Comedy“-Mixed-Shows mit jungen Talenten.

Erstmals Freitag Eröffnung

Erstmals beginnt das dreitägige Festival an einem Freitag. SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller eröffnet die Veranstaltung auf der Open-Air-Bühne im Kurpark Ost. Dort hatte im vergangenen August bereits die Corona-Ausgabe stattgefunden. Weil die Location gefiel, baut der Sender erneut die Bühne an den Salinen auf. Kabarettistin Anny Hartmann spielt am Freitag auf der Bühne im Kurhaus. Die studierte Volkswirtin nimmt politische Inhalte satirisch auseinander. Die A-cappella-Band „basta“ erörtert musikalisch die großen Fragen des Lebens. Das Stuttgarter Comedy-Trio „Eure Mütter“ hat sich auf Sketche spezialisiert.

Festival-Samstag mit fünf Veranstaltungen

Der Festival-Samstag bietet Unterhaltung mit Vince Ebert, SWR3-Wochenrückblicker Stefan Reusch, dem Duo „die feisten“ und Matthias Egersdörfer. Kabarettist und Diplom-Physiker Vince Ebert ist auch bekannt aus „Wissen vor Acht“ im Ersten. Das Gesangsduo „die feisten“ sinniert verarbeitet in seinen Liedern Anekdoten aus dem Leben. Der fränkische Kabarettist, Komiker und Schauspieler Matthias Egersdörfer wurde bereits mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnet und ist aus dem TV („Der Franken-Tatort“) bekannt.

Abschluss am Sonntag

Am Sonntag spielt Kabarettist Florian Schroeder, bekannt aus seiner nach ihm benannten Satire-Show im Ersten, sein Programm „Neustart“. Außerdem tritt Satiriker Rolf Miller auf und verspricht laut SWR 3 ein Chaos der verqueren Pointen. Der Comedy-Pfälzer Christian „Chako“ Habekost zeigt sein Programm „De edle Wilde“.

Shows online verfolgen

Der Sender berichtet im Radio und online während des Festivals. Die Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen. Im SWR Fernsehen werden Ausschnitte der Auftritte in Best-of-Sendungen ausgestrahlt.

Tickets ab 12 Euro

Tickets sind unter SWR3service.de, der Tickethotline 07221 300 300, an teilnehmenden Servicepunkten sowie an der Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim erhältlich. Die Eintrittspreise für die Shows liegen zwischen 12 und 22 Euro. SWR3-Club-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.