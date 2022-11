Atze Schröder, Olaf Schubert und Mirja Boes – diese Komiker kommen im Mai 2023 nach Bad Dürkheim zum SWR3-Comedy-Festival. Ab sofort ist es möglich, Karten zu kaufen. Der Sender kündigt wieder eine Open-Air-Bühne im Kurpark Ost an.

Den Auftakt des SWR3 Comedy Festivals vom 5. bis 7. Mai in Bad Dürkheim macht der Pfälzer Tim Poschmann freitags im Kurpark Ost. Mit dem Herzen auf der Zunge und dem „Schoppeglas“ in der Hand sieht er sich „als Sprachrohr der Pfalz“. Am gleichen Tag steht Eva Karl Faltermeier auf der Bühne im Dürkheimer Kurhaus. Kabarettist Lars Reichow zeigt auf der Open-Air-Bühne sein Best-of.

Den Festival-Samstag beginnen Mirja Boes und die Honkey Donkeys im Kurpark. Komiker Atze Schröder spricht später am Tag an gleicher Stelle über „Echte Gefühle“. Im Kurhaus präsentieren sich am Samstag Deutschlehrer „Herr Schröder“ und später das Duo Suchtpotenzial.

Olaf Schubert Foto: Franck

Die beiden Moderatoren aus der SWR3-Morningshow – Sascha Zeus und Michael Wirbitzky – bringen ihre Radio-Figuren am Sonntag auf die Open-Air-Bühne. Später an diesem Tag tritt Olaf Schubert hier auf. Singer-Songwriterin Miss Allie steht am Sonntag auf der Kurhaus-Bühne, ebenso der niederbayerische Kabarettist Martin Frank.

Der Radiosender bleibt bei seinem gewohnten Konzept: Die Shows dauern jeweils 60 Minuten. Besucher haben so die Möglichkeit, mehrere Auftritte zu sehen. Nachwuchs-Komiker ergänzen das Programm am Abend in den „New Comedy“-Mixed-Shows im Dürkheimer Haus.

Während des dreitägigen Festivals gibt es ein kostenfreies Rahmenprogramm. Auf der Bühne beim Schlossplatz führt Moderator Kemal Goga Gespräche mit den Komikern. Am Römerplatz tritt Moderator Sebastian Müller mit seiner A-cappella-Comedy-Band John Beton & the five Holeblocks auf.

Der Sender berichtet im Radio und online während des Festivals. Die Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen.

Tickets

Tickets sind unter SWR3service.de, der Tickethotline 07221 300 300, an teilnehmenden Servicepunkten, sowie an der Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim erhältlich. Die Eintrittspreise für die Shows liegen zwischen 12 und 22 Euro.