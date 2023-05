Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende startet das siebte SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim. Für den Sender erfreulich: Nach der Pandemie haben sich die Ticketverkäufe wieder normalisiert. Die Krisen gehen aber auch am Comedy-Fest nicht vorbei.

„Wir mailen täglich mit dem Wettergott“, sagt SWR3-Programmchef Thomas Jung im RHEINPFALZ-Gespräch. Die Frage nach dem Wetter ist bei dem Comedy-Festival keine triviale. Nachdem