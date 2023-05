Die Moderatoren Michael Wirbitzky und Sascha Zeus gehören vom SWR3-Morgenradio her für viele Menschen fast zu Familie. Klar, dass sie auch bei ihrem sonntäglichen Nachmittagsauftritt beim Comedy-Festival ihres Senders in Bad Dürkheim nicht vor leeren Rängen spielten – trotz Dauerregens.

Zu Kinomusik springt Sascha Zeus im Superman-Kostüm auf die Bühne und hat es gleich im Kreuz. Früher, so erklärt Kollege Wirbitzky dazu, wäre sein langjähriger Freund vom Michelsberg gestartet und in sanften Kurven eingeschwebt. Nur der erste einer schier unendlichen Reihe von mal mehr, mal weniger bärtigen Gags, die noch folgen.

Wirbitzky etwa berichtet, er habe seinem Sohn ein Buch geschenkt - der suche aber noch den Anschluss für das Ladegerät. Auch beliebte Figuren aus dem Radioalltag schauen vorbei: Dandy van Dünkel zum Beispiel, ein ultrareicher Schnösel, der einer Publikumskandidatin ein paar Fragen stellt. Die reagiert selbstbewusst, auch wenn sie bei den Antworten leicht daneben liegt.

Ob Wirbitzky als Torero, der einen Stier besiegen will, der aber bei dem Spielchen nicht mitmacht, ob Zeus als Kathrin Vierthaler, ein bajuwarisches Urgestein, das gerne Fremdwörter verwechselt und korrigiert werden muss, oder Peter Gedöns aus Bonn (wieder Wirbitzky), der mit dem Elektrokabel durchs Publikum läuft, um durch Berührung von freiwilligen Testkandidaten zu prüfen, ob denn die Spannung für sein E-Auto reicht. Origineller sind die beiden als Warnbaken auf der Autobahn. Sie philosophieren, ob es hier Aufstiegschancen gebe, etwa zum US-Außenminister, der ja bekanntlich Blinken heißt. Wirbitzky kann sich auch mit wenigen Utensilien in eine Ehefrau verwandeln, die verreisen will, aber von zeitgeistigen Einwänden davon abgehalten wird.

Und zum Schluss kommt natürlich der weißblaue Bruder und sein Partner Old Plapperhand, die mit umgehängten Schwimmflügelbooten nach Hause zum Discounter des Weißen Mannes reiten will. Das ist urkomisch und trifft voll das Lebensgefühl der SWR3-Community. Und die bleibt auch tapfer sitzen, obwohl es durchgehend regnet.