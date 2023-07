In der Kurgartenstraße entsteht ein Co-Working-Space. Wie die Stadt mitgeteilt hat, wird das gemeinsame Projekt mit der Unternehmerin Lilli Leirich mit 50.000 Euro vom Land unterstützt, verteilt auf drei Jahre. Das Geld stammt aus dem Dorfbüro-Wettbewerb. Die Stadt ist mit dem Projekt einer von zwei Gewinnern.

Eine umfassende fachliche Beratung und die regelmäßige Vernetzung mit anderen Dorfbüros und Projekten in Rheinland-Pfalz sind ebenfalls Bestandteil der Auszeichnung. „Wir sind sehr froh über diese Kooperation mit der sozialen Unternehmerin Lilli Leirich, die unser neues Co-Working-Space in der Kurgartenstraße betreiben wird. Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Impuls gerade für Selbstständige und Start-Ups“, wird Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer Mitteilung zitiert.

Das neue Co-Working-Space soll „S-Hub Pfalz“ heißen und lehnt sich damit an das Co-Working-Space an, das Leirich seit 2019 in Mannheim betreibt.

Innovativen Unternehmen Plattform bieten

Wie Leirich im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte, soll das Angebot Anfang September starten. Zehn bis zwölf Plätze, an denen beispielsweise Kreative und Selbstständige arbeiten können, sowie ein Konferenzraum werden bis dahin eingerichtet sein, auch eine Küche gibt es.

Mit einem Co-Working-Space dieser Größenordnung lasse sich kein Geld verdienen, sagt Leirich. Auch die 50.000 Euro vom Land würden die Investitionen nicht decken. Ihr und ihren beiden Geschäftspartnern Jochen Stepp und Michael Groß gehe es jedoch darum, innovative Unternehmen – auch aus dem Ausland – in die Stadt zu locken und ihnen eine Plattform zu bieten, sich untereinander zu vernetzen und gemeinsam Projekte zu entwickeln. So sind in dem Haus in der Kurgartenstraße auch Veranstaltungen für Unternehmer geplant.

Die Stadt hatte ursprüngliche Pläne für ein eigenes Co-Working-Space in der Mannheimer Straße nach der Pandemie zu den Akten gelegt.