Eine Lyrik-Lesung ist fester Bestandteil der Literarischen Lese in Freinsheim. Am Freitagabend war die Lyrikerin Claudia Gabler nicht nur Gesprächspartnerin von Waltraud Amberger, sondern las auch aus ihrem dritten Gedichtband „Vom Aufblühen in Vasen“ vor.

2020 wurde die Autorin in das PEN-Zentrum Deutschland aufgenommen und erhielt für ihren Gedichtzyklus „Glaziale Reste“ den Kurt-Sigel-Lyrikpreis. Die Jury lobte Gablers Sprache, die streng und anarchistisch zugleich sei und somit eine komplexe, eindrückliche Welt aus oszillierenden Seinszuständen mit stets überraschenden und faszinierenden Bildern erzeuge.

In ihrem neuen Gedichtband reflektiert Gabler im ersten Zyklus die „mikrostrukturelle Zertrümmerung“ der Natur. Im zweiten Zyklus „Kunst in Hotelzimmern“ beschreibt sie ihre Empfindungen, als sie im Winter 2018 während eines Urlaubs in einem Hotel im schweizerischen Saas-Grund einige Tage eingeschneit war. „Das Eingeschlossensein war meine Inspiration“, erzählt sie. Das Hotelzimmer beschreibt sie in ihrem Gedicht als „Box: 3 Meter lang, 3 Meter breit. 1 Himmelbett. 1 Hotelzimmer. Hydra Heaven“ und folgert: „Das Besondere an diesem Hotelzimmer war, dass es ein Hotelzimmer war.“ Schon am Beispiel dieser Zeilen wird deutlich, wie Gabler mit der Sprache spielt, der Fantasie Raum gibt. Im Gespräch mit Waltraud Amberger bestätigt sie, dass der intuitive Input ein Platzhalter ist für Dinge des Universums, die kein eigenes Leben haben. „Es ist mein Antrieb, über diese verrottete Welt zu schreiben. Die Kunst schafft es, die Themen auf eine andere Ebene zu heben“, erklärt die Lyrikerin.

Narrative Lyrik

Dem Gedicht „Rooming-In“ stellt sie die Definition der gesetzlichen Krankenkasse zu diesem Begriff voran und überträgt ihn in den nachfolgenden Versen auf andere Situationen. Sie kritisiert den „Alpenkonsum“, der die Natur als Ersatzreligion in Beschlag nimmt und „grasgrüne Flip-Flops als Mahnmal für Blöde“ hinterlässt. Der letzte Zyklus, den Gabler an diesem Abend vorträgt, ist mit „Peak Performance/Wir werden sein wie die Kinder/Vielleicht“ betitelt, der im Kopf der Zuhörer sehr viele Bilder entstehen lässt, denn als narrative Lyrik ist er sehr viel erzählender angelegt. „Man kann es nicht beim ersten Mal erfassen“, stellt Waltraud Amberger zum Abschluss fest, denn Claudia Gabler mag es, wenn Fragezeichen zurückbleiben.