Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bad Dürkheim: Um 11 Uhr startet am Samstag die Jungfernfahrt des City Star an den Salinen. Das weltgrößte reisende Riesenrad macht wieder vom 21. August bis 24. Oktober Halt in der Kurstadt. Diesmal gibt es nicht nur Events und Frühstück, sondern auch einen Fotowettbewerb.

Täglich ist das rund 70 Meter hohe und rund 400 Tonnen schwere Riesenrad der Wormser Schaustellerfamilie Göbel von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Damit’s im Sommer bei der Rundfahrt