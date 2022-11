Am Mittwochabend ist in der Dürkheimer Bruchstraße gegen 23 Uhr ein Citroën Xsara komplett ausgebrannt. Laut Polizei stand das Fahrzeug bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr löschte das Auto. Dieses war nach Ermittlungen der Polizei bereits seit zwei Wochen wegen eines Kupplungsschaden dort abgestellt worden. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Niemand wurde verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.