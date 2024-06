Auf etwa 500 Euro schätzt die Polizei Bad Dürkheim den Sachschaden, den ein Unbekannter an einem geparkten Chrysler in der Kurbrunnenstraße verursacht hat. Der Wagen sei am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr wohl bei einem Parkmanöver beschädigt worden. Der Unfallverursacher sei danach weggefahren, ohne den Schaden zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 06322 9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.