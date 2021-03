Welche Nebentätigkeiten und Ehrenämter übt Christoph Glogger (SPD) neben seinem Hauptamt als Dürkheimer Bürgermeister aus? Und wie wird er dafür entlohnt? Darüber informierte die Verwaltung am Montagabend den Stadtrat. Das Landesbeamtengesetz, das die Offenlegung seit einer Novelle 2020 vorschreibt, unterscheidet zwischen Nebentätigkeiten und Ehrenämtern mit Bezug zum Hauptamt und solchen ohne. Ämter, die ein Bezug zum Hauptamt haben, sind in Gloggers Fall unter anderem der Aufsichtsratsvorsitz bei den Stadtwerken, für den er 2020 rund 13.000 Euro bekam. Dieses Geld fließt ebenso wie die 720 Euro für seinen Posten im Aufsichtsrat der Rhein-Haardtbahn in den Haushalt der Stadt Bad Dürkheim. Nicht in Bezug zu seinem Hauptamt stehen seine Mitgliedschaften im Verwaltungsrat der Pfälzischen Pensionsanstalt (Vergütung 2020: 200 Euro), im Kreistag (rund 980 Euro) und im Kommunalen Rat des Landes Rheinland-Pfalz (rund 50 Euro). Diese Aufwandsentschädigungen werde er spenden, kündigte Glogger an.