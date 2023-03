Das einstimmige Votum seiner SPD vom Dienstag gibt Christoph Glogger Rückenwind, ist aber nicht überzubewerten.

Die Freude war groß bei der Dürkheimer SPD über die einstimmige Nominierung Christoph Gloggers. Diese darf zwar als Beweis für Geschlossenheit gelten, ist aber bei 42 Stimmen auch nicht überzubewerten. Glogger geht als Favorit in die Wahl. Er hat Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Digitalisierung besetzt und ist bei den meisten Bürgern beliebt. Dass die Umsetzung von Projekten oft lange dauert und bei Entscheidungen auch mal eine Extra-Schleife gedreht wird, mag erklärbar sein – wegzudiskutieren ist es nicht. CDU-Kandidatin Natalie Bauernschmitt ist viel unterwegs in der Stadt, muss jetzt aber vor allem aufzeigen, was sie anders und besser machen würde, wenn sie Rathauschefin werden möchte.