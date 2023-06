Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Neubau der Christlichen Sozialstation Bad Dürkheim/VG Freinsheim ist fast fertig. Noch in diesem Jahr ist der Umzug von der Gerberstraße in den Fronhof II geplant. Das schafft Raum für neue Angebote.

An diesem Morgen wird noch fleißig gearbeitet an dem Neubau im Thymianring – innen wie außen. Handwerker sind dabei, arbeiten am Parkplatz neben dem Gebäude, auch der Garten nimmt