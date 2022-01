Christian Ehring, als Moderator des vom Norddeutschen Rundfunk produzierten Satiremagazins „Extra 3“ sicher eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Kabaretts, kommt am Freitag, 11. Februar, um 20 Uhr in die Stadthalle Wachenheim. Als Gast des Kulturvereins Wachenheim präsentiert der 49-Jährige, der auf den deutschen Bildschirmen auch immer wieder als Side-Kick von Oliver Welke in der „heute-show“ zu sehen ist, dort sein Programm „Antikörper“, in dem es tatsächlich vorrangig um das vermaledeite Virus geht, das seit fast zwei Jahren alle Facetten des politischen und privaten Lebens bestimmt und viele alte Gewissheiten und Freundschaften geschreddert hat. Ehring geht bei der Satire eben tatsächlich da hin, wo’s weh tut. Karten (25/19 Euro) in Wachenheim bei der Burgapotheke sowie bei Iris Diehl Blumen/Garten, unter 06322 66869 oder

reservierung@kulturverein-wachenheim.de. Es gilt 2G-plus.