Unter dem Motto „Colors of Music“ feiert der Bobenheimer Chor Mundwerk am Sonntag, 13. Oktober, mit einem Konzert in der Turnhalle in Bobenheim am Berg sein 20-jähriges Bestehen. Von Balladen, Evergreens bis hin zu aktuellen Popsongs ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Das Programm spiegelt die Prägung der Gruppe durch verschiedene Chorleiter wider. Neue Sänger sind bei dem Rock- und Popchor stets willkommen.

„Singen macht einfach gute Laune,“ erklärt Petra Dörr-Warth, warum sie im Chor singt. Auch wenn sie mal nicht so gut drauf sei,