Weltweite natürliche Wanderungen gehören zu den Themen des Internationalen Museumstags. Im Interview zieht Direktor Wieland Parallelen zur menschlichen Gesellschaft.

Herr Wieland, das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstags „Museums uniting a divided world“ verspricht, dass Museen eine geteilte Welt vereinen. Können sie das wirklich?

Wenn wir es so verstehen, dass wir gemeinsam Dinge entdecken, dann auf jeden Fall. Museen schaffen Orte, wo globale Themen wie Klima und Artenvielfalt oder auch die Evolution aufgegriffen werden. Sich damit zu beschäftigen, kann verbindende Wirkung haben. Im Miteinander kommt es auch zwischen den Generationen zum Austausch. Übrigens greifen wir ja auch das Thema Migration auf.

Sind menschliche und tierische Migration nicht eher sehr verschieden?

Man kann sie natürlich nicht gleichsetzen, doch es gibt bei den Auslösern gewisse Ähnlichkeiten, nehmen wir etwa sich verändernde Nahrungsgrundlagen. Rein biologisch gesehen ist Migration im Sinne der Wanderung ein grundlegendes Phänomen. Wanderungen treten als etwas Natürliches auf und sind weltweit zu finden. Viele Tiere wandern regelmäßig über kurze oder sehr weite Entfernungen, oft saisonal und zur Fortpflanzung. Auf jeden Fall erleben wir, wie stark die Natur Grenzen überwindet und können das in gewisser Weise als Vorbild verstehen.

Die regelmäßigen Wanderbewegungen von Schmetterlingen werden beim Museumstag ein Thema sein. Sind sie der Öffentlichkeit weniger bewusst als der Vogelzug?

Ja, aus der Vogelwelt ist das Phänomen viel besser bekannt. Welche Falterarten wandern und wie die Falter frisch oder abgeflogen im Vergleich aussehen, das zeigt unser interaktiver Infotisch. Die Schmetterlinge werden auch als Präparate gezeigt. Es wird zwei Spiele zum Thema wandernde und nicht wandernde Schmetterlinge geben. Für die kleineren Gäste gibt es Ausmalbilder. Auch lädt die offene Forschungswerkstatt mit Angeboten zum Thema Schmetterlinge ein. Hier können kleine und große Besucher die Flügel mit ihrem Schuppenmosaik erforschen oder selbst Falter basteln.

Sie werden Führungen zu tierischen Einwanderern, sogenannten Neozoen, anbieten. Geht es dabei eher um problematische Arten?

Darauf soll nicht das Hauptaugenmerk liegen, eher möchte ich beide Seiten beleuchten. Manche Arten haben ja durch die Medien ein überaus negatives Bild bekommen, etwa die Nosferatuspinne. Durch reißerische Berichterstattung entsteht da bei vielen Menschen ein Eindruck, der so nicht stimmt. Zudem wird es auch um Arten gehen, die sich unbemerkt ausbreiten, aber keinen deutlich erkennbaren Einfluss auf die heimische Natur haben. Natürlich werden auch tierische Neuankömmlinge besprochen, die für unsere Tierwelt problematisch werden können, etwa der Waschbär.

Was erwartet die Besucher noch?

Wir bieten auch Führungen zum Thema „Pflanzenwanderung“ an, wobei ganz verschiedene Strategien vorgestellt werden, mit denen Pflanzen sich ausbreiten, etwa über Luft und Wasser oder über Tiere. Wieder andere legen dank menschlicher Aktivitäten weite Strecken zurück. Was wir beim diesjährigen Museumstag zum ersten Mal ausprobieren, sind mehrsprachige Ausstellungsführungen, die zwei Mitarbeiterinnen jeweils in englischer und ukrainischer Sprache anbieten. Wir sind gespannt, wie sie angenommen werden!

Termin

Der Internationale Museumstag im Pfalzmuseum für Naturkunde ist am Sonntag, 17. Mai, 10 bis 17 Uhr, der Eintritt frei.