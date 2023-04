Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Konzert unter erschwerten Bedingungen musste am Freitag die Gruppe Chako’s Haardt Beat in Bad Dürkheim abliefern. Bassist Arno Sälzer war am Vormittag positiv auf Corona getestet worden. Blieb also nur, den Gig, mit dem der diesjährige „Limburg Sommer“ eröffnet werden sollte, abzusagen oder eine Lösung zu finden. Die Band um den Dürkheimer Comedian Christian „Chako“ Habekost entschied sich für die letztgenannte Möglichkeit und schrumpfte sich dafür selber vom Quintett zum Quartett.

Was sich so einfach anhört, erfordert allerdings eine ganze Menge Können und Flexibilität von den Musikern. Chako Habekost darf sich glücklich