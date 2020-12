Christian „Chako“ Habekost ist jetzt Weinbruder: Wie die Weinbruderschaft Pfalz mitteilt, ist der Dürkheimer Comedian eine von 30 Neuaufnahmen aus Deutschland und den Niederlanden im Jahr 2020. Auch sein Neustadter Produzent Tino Latzko wurde aufgenommen. Im vergangenen Jahr konnte die Bruderschaft 28 neue Mitglieder begrüßen. „Wir sind sehr dankbar für das anhaltend große Interesse an unserer Vereinigung“, freut sich Ordensmeister Oliver Stieß, zugleich Präsident aller deutschsprachigen Weinbruderschaften.

Ordenstag im Januar fraglich

Die neuen Weinbrüder kommen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Aufgenommen werden die Aspiranten der Weinbruderschaft traditionell am Ordenstag im Neustadter Saalbau. Diese große Mitgliederversammlung des rund 1000 Mitglieder zählenden Vereins findet in der Regel Anfang November statt und musste 2020 wegen Corona abgesagt werden. Ob der Ordenstag im Januar wie geplant zumindest im kleinen Kreis nachgeholt werden kann, ist abhängig von der Lage. „Wir werden unsere Neuen auf alle Fälle würdig in den Kreis der Gemeinschaft aufnehmen, auch wenn es erst im Frühjahr der Fall sein sollte“, verspricht Ordensmeister Oliver Stieß.