Das Lied für diese Woche kommt vom Bad Dürkheimer Comedian Chako Habekost, der gemeinsam mit Stefan Kahne seinen Song „Die Hitz“ aus dem Jahr 2004 aufgepeppt hat. Das Original stammt von Habekosts Chako Music Show.

„Ich bin oft angesprochen worden, was mit dem Song ist. Dann haben wir uns in diesem Jahr entschieden, ihn neu zu mixen, dafür habe ich die Originalproduzenten angetickert. Und dann wurde und wurde es nicht heiß“, erzählt Habekost. Jetzt aber ist es so weit – „unn ma fühlt sich babbisch wie e Lakritz“, wie es im Lied heißt, das kostenlos auf chako.de runtergeladen werden kann.