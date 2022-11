Jürgen Oberholz (FWG) will für eine zweite Amtszeit als Verbandsbürgermeister kandidieren – einen Gegenkandidaten für die Wahl 2023 hat er bislang noch nicht. Ein erster Name wird voraussichtlich noch 2022 von der CDU bekannt gegeben. Die CDU will einen Kandidaten am 12. Dezember in einer Mitgliederversammlung des Gemeindeverbands in Weisenheim am Berg wählen. Bereits am 28. November wird sich die Vorstandschaft auf einen Vorschlag für die Mitglieder einigen, wie Vorsitzender Fred Krebs informierte. Über mögliche Namen wollte Krebs sich nicht äußern. Erste Beigeordnete Elke Schanzenbächer (CDU), die 2016 gegen Oberholz angetreten war, steht nach eigener Auskunft für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.

SPD: Beratungen laufen

„Die Beratungen in den internen Gremien laufen“, erklärte die SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Susanne Fliescher. Zum aktuellen Zeitpunkt könne man davon ausgehen, dass die SPD einen Kandidaten oder eine Kandidatin stellen werde. 2016 war Jürgen Menge gegen Oberholz angetreten. Er hat sich inzwischen aus der Politik zurückgezogen.

Grüne: Noch keine Gespräche

Für die Grünen war Silvia Schmitz-Görtler ins Rennen gegangen. Die 60-jährige Beigeordnete schloss auf Anfrage eine erneute Kandidatur aus. Die Vorstandssprecherin des Freinsheimer Gemeindeverbands sieht ihre Partei auch noch nicht in Zeitdruck. Man habe sich intern darüber noch keine Gedanken gemacht. „Es wird niemand ein Jahr Wahlkampf machen“, sagte sie mit Blick auf den anvisierten Wahltermin am 5. November 2023.

FDP: Noch nicht entschieden

Auch die FDP sieht noch keinen akuten Handlungsbedarf. „Wir haben uns darüber noch nicht unterhalten“, sagte Dackenheims Bürgermeister und FDP-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat, Edwin Schrank, auf Anfrage. led