Die CDU ging als klare Siegerin der Landtagswahl hervor. Wo lief es besonders gut und warum?

Eines der besten Ergebnisse im Wahlkreis Bad Dürkheim erreichte die CDU in Weisenheim am Berg. Für Direktkandidat Markus Wolf gab es hier 43,3 Prozent. Bei den Zweitstimmen heimste die CDU noch 36,5 Prozent ein. Nur wenige Prozentpunkte weniger gab es für Wolf in Bobenheim am Berg (42,8 ) sowie in Kallstadt (41,8). Mit der Zweitstimme erreichte die CDU in Bobenheim 34,8 und in Kallstadt 35,6 Prozent. „Das sind Orte, in denen in die CDU traditionell stark ist, in denen Markus Wolf aber auch sehr präsent ist. Das wird vom Wähler honoriert“, kommentiert der Erste VG-Beigeordnete und langjährige CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Fred Krebs. Der CDU-Vorsitzende in Weisenheim am Berg, Harald Dauns, betont, dass man mit Markus Wolf auch Haustürwahlkampf vor Ort gemacht habe. „Man darf nicht nachlassen und muss auf der ganzen Klaviatur spielen, die einem zur Verfügung steht“, betont Dauns.

Freinsheim ging an die SPD

Weil Wolfs Kontrahentin von der SPD, Angela Hubach, aus Freinsheim stammt, konnte sich die CDU hier aber nicht durchsetzen: Mit 35,9 Prozent lag Hubach in der Stadt rund zwei Prozentpunkte vor Wolf. Ein Vorsprung, der sich auch bei den Landesstimmen widerspiegelt. Hier hatte die SPD mit 32,1 Prozent die Nase vorn. „Besorgt“ zeigt sich Krebs über das Abschneiden der AfD. In Weisenheim am Sand erzielte sie 20,2 Prozent. Knapp dahinter liegen Dackenheim (19,9) und Herxheim am Berg (19,7).

Auch die Stadt Wachenheim ist eine CDU-Hochburg

Auch in der VG Wachenheim siegte die CDU deutlich. Sie erreichte 40,4 Prozent bei den Erststimmen (SPD: 27,6) und 35,4 Prozent bei den Zweitstimmen (SPD: 26,3). Besonders gut lief es in der Stadt Wachenheim. Die Partei erreichte hier 42,7 Prozent der Erst- und 37,4 Prozent der Zweitstimmen. „Wunderbar“, sagt Jürgen Mock, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands. Den Erfolg führt er vor allem auf die engagierte Arbeit vor Ort zurück. „Es hilft sehr, dass man wahrnimmt, dass wir uns um viele Dinge kümmern“, betont Mock. Ein maßgeblicher Anteil gehe dabei auf Bürgermeister Torsten Bechtel zurück, der etwa beim städtischen Frühlingsempfang seine Politik ausführlich erklärt habe. Auch wenn die AfD in Wachenheim im Vergleich zu anderen Orten weniger stark abschnitt, findet Mock es bedenklich, dass sich so viele junge Leute sich für die AfD entscheiden. „Auf sie müssen wir noch stärker zugehen“, so Mock.