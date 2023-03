Der CDU-Ortsverband Bad Dürkheim lädt am Montag, 13. März, 19 Uhr, zur Mitgliederversammlung ins Nebenzimmer des Restaurants „Alte Schmelz“ in Hardenburg ein. An der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Vorstandes. Ziel des Abends ist es laut Ortsverband, für die Bürgermeisterwahl im Juni sowie die Kommunalwahlen im nächsten Jahr neu aufgestellt zu sein. Außerdem wird Bürgermeisterkandidatin Natalie Bauernschmitt ihre Ideen für die Stadt vorstellen und mit den Gästen diskutieren.