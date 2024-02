Der CDU-Ortsverband wählt bei einer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 15. Februar, 19 Uhr, im Dürkheimer Fass seine Kandidaten für den Stadtrat. Außerdem geht es um die Liste für die Ortsbeiräte und die Positionen der Ortsvorsteher. In Ungstein und Hardenburg wollen Andreas Wolf und Thorsten Brand für eine zweite Amtszeit kandidieren. In Leistadt werden die Christdemokraten den parteilosen Torsten Trautwein ins Rennen schicken, in Seebach Amtsinhaber Günter Eymael unterstützen. Für Grethen-Hausen verzichtet die CDU auf einen Kandidaten. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt und der Vorsitzende des Ortsverbands, Markus Wolf, werden an dem Abend die Ideen der CDU für die Kommunalwahl vorstellen.