Stefan Heiser bleibt an der Spitze des CDU-Gemeindeverbands Wachenheim. Der Gönnheimer ist nach eigenen Angaben bei einer Mitgliederversammlung in Friedelsheim einstimmig im Amt bestätigt worden.

„Während der letzten Jahre haben wir uns erfolgreich für die Neugestaltung der Schulhöfe, die Ausstattung der Klassenräume und den Erhalt des Schulstandortes in Ellerstadt eingesetzt“, so Heiser. „Für Klimaschutz und Mobilität setzen wir auf kluge, zukunftsweisende Konzepte und moderne bürgerfreundliche Technologien.“ Als Weiterentwicklung des Bürgerbusses möchte er nach eigenem Bekunden ein integriertes Mobilitätskonzept, „Mobility on Demand“, für alle vier Orte entwickeln.

„Dem neuen CDU-Vorstand gehören unterschiedliche Persönlichkeiten an, die ganz vielfältige berufliche und private Erfahrungen einbringen“, sagte Marcus Scholz, Ehrenvorsitzender des Gemeindeverbandes. Die Partei mache Politik mit den betroffenen Menschen und nicht gegen die Menschen.

Ein Beispiel dafür sei der Klimaschutz: „Die CDU will, dass Klimaschutz Spaß macht, damit möglichst viele Menschen aktiv und gerne dazu beitragen“, so Scholz.

Der Vorstand

Vorsitzender: Stefan Heiser (Gönnheim), Stellvertreter: Werner Scharpf (Ellerstadt), zweiter Stellvertreter: Alfred Acker (Friedelsheim), Schriftführerin: Ann-Kathrin Krämer (Wachenheim). Mitgliederbeauftragter: Simone Krämer (Wachenheim).