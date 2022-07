Wie plant die Stadtverwaltung, angesichts der aktuellen Krise in öffentlichen Gebäuden Energie einzusparen? Das möchte die CDU in einem Antrag für die Stadtratssitzung am Dienstag (17 Uhr) wissen. In anderen Kommunen liegen Konzepte bereits auf dem Tisch.

Ein Blick in die Nachbarschaft: In Kaiserslautern hat der Stadtrat am Montagabend ein umfassendes Energiesparpaket beraten. Beschlossen wurde unter anderem, die nächtliche Beleuchtung öffentlicher und historischer Gebäude abzuschalten und in städtischen Sport- und Mehrzweckhallen bis Ende des Jahres kein warmes Wasser mehr zur Verfügung zu stellen – auch nicht zum Duschen oder Händewaschen. Ausgenommen sind Kindertagesstätten. Über die ursprünglich in dem Paket enthaltene Absenkung der Innenraumtemperatur in Schulen von 20 auf 17 Grad will das Gremium erneut beraten. Auch in Wörth gibt es kein warmes Wasser mehr in städtischen Einrichtungen. Ausgenommen sind hier ebenfalls die Kitas. In Eisenberg werden öffentliche Gebäude ab halb elf Uhr abends nicht mehr angestrahlt. In Frankenthal ist ein Sparpaket am Mittwoch Thema im Stadtrat.

Wird die Beleuchtung reduziert?

In Bad Dürkheim wünscht sich die CDU-Fraktion von der Verwaltung einen Bericht darüber, welche Schritte bislang unternommen wurden, um den Energieverbrauch beim Heizen zu verringern: Unter anderem möchte die Fraktion wissen, ob die Verwaltung eine Reduzierung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden in Erwägung zieht. Zudem interessiert die CDU-Fraktion, welche Pläne es gibt, um Strom zu sparen. Konkret fragen die Christdemokraten unter anderem, ob Überlegungen angestellt wurden, die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten abends und nachts zu reduzieren – ähnlich wie in Kaiserslautern oder Eisenberg. Zudem wünscht man sich Informationen über den Stand der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte dazu, dass die Stadt im Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept bereits Energiemonitoring betreibe, um gezielt Energie einsparen zu können. Vor allem der Einsatz der stationären raumlufttechnischen Anlagen in den Grundschulen und später auch in den Kitas werde dazu beitragen, Gas einzusparen. Ob und wie weit die Temperaturen in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden abgesenkt werde, sei eine politische Entscheidung, sagte Glogger. Er will vorschlagen, dass die Verwaltung die Sommerferien für Gespräche mit den Beteiligten nutzt und dann ein Konzept vorlegt.