Carsharing ist seit April 2020 auch in Bad Dürkheim verfügbar – wird es bald einen zweiten Standort geben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Angebot in der Kurstadt.

Seit wann gibt es das Angebot in Bad Dürkheim?

Carsharing heißt: Auto fahren, ohne eins besitzen zu müssen. Wer möchte, bucht per App genau dann ein Auto, wenn er es braucht. Seit April 2020 rollt Carsharing auch durch Bad Dürkheim: Direkt am Bahnhof stehen drei Fahrzeuge des Anbieters Stadtmobil flexibel zur Ausleihe bereit.

Wie stark wird das Carsharing-Angebot genutzt?

Laut Stadtmobil ist jedes der drei Fahrzeuge im Mittel rund 270 Mal pro Jahr gebucht, also etwa 22 Mal im Monat. Durchschnittlich sind die drei Autos zusammen pro Monat 3500 bis 5000 Kilometer unterwegs, was etwa 1660 Kilometern pro Fahrzeug entspricht. Gestartet war das Angebot zunächst mit zwei Autos, wegen einer guten Nachfrage konnte nach drei Jahren ein drittes Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden. Zum fünften Geburtstag im vergangenen Jahr waren Stadt und Stadtmobil zufrieden mit der Auslastung und optimistisch, dass Carsharing-Angebote auch langfristig im ländlichen Raum Fuß fassen können.

Wie konstant ist die Auslastung über das Jahr?

Die Nutzung ist jahreszeitabhängig: Zwischen März und Oktober ist die Nachfrage am höchsten. Insgesamt hat sich laut Anbieter eine konstante Zeitauslastung von etwa 25 Prozent etabliert; im Ergebnis sei jedes der Autos täglich etwa sechs Stunden lang gebucht.

Wer nutzt das Angebot – und wie oft?

Über 50 Personen aus Bad Dürkheim sind registriert. Da keine Tarife angeboten werden, in denen man ohne laufende Kosten registriert bleiben sein kann, geht der Anbieter davon aus, dass die Kundschaft regelmäßig fährt – manche häufiger, andere gelegentlich. Es kommen auch längere Urlaubsfahrten vor, es dominieren aber kurze Buchungen unter vier Stunden.

Gibt es Pläne für einen weiteren Standort oder zusätzliche Fahrzeuge?

Ein zweiter Standort im Bereich der Polizei sowie ein viertes Fahrzeug hatte Bauamtsleiter Steffen Wietschorke kürzlich im Bauausschuss der Stadt in Aussicht gestellt. Stadtmobil will das noch nicht bestätigen, betont jedoch, dass der Ausbau von passenden Rahmenbedingungen und erzielten Erlösen abhängt. Ein zusätzlicher Standort müsse nicht zwingend zeitgleich mit einem weiteren Auto entstehen.

Wie ist die Finanzierung geregelt – und welche Rolle spielen Autos?

Die Stadt Bad Dürkheim unterstützt den Anbieter finanziell nicht mehr. Weil sich in einer Kommune der Größe Bad Dürkheims ein solches Angebot kaum kostendeckend machen lässt, hatten sich Stadt und Carsharing-Anbieter zun Start darauf geeinigt, dass die Stadt die beiden Fahrzeuge finanziert und dafür 90 Prozent der Einnahmen erhält. Die Abwicklung der Verträge sowie die Instandhaltung der Autos lag bei Stadtmobil. Für das erwartete Defizit über vier Jahre standen 70.000 Euro bereit – die allerdings nicht ausgeschöpft wurden.

Kleinere Defizite trägt Stadtmobil nach eigener Aussage inzwischen selbst, die Zusammenarbeit mit der Stadt zur Weiterentwicklung des Angebots bestehe aber fort. Die Autos werden in üblichen Zyklen ersetzt. Wo kostenfreie, exklusive Lademöglichkeiten am Stellplatz bestehen, wird eine gewisse E-Auto-Quote angestrebt. Allerdings seien E-Autos im Carsharing wegen höherer Anschaffungskosten und geringerer Erlöse derzeit noch schwer wirtschaftlich zu betreiben, betont der Anbieter, ein stabiles Gesamtangebot soll mögliche Defizite abfedern.