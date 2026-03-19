Dachzelte und kleine Wohnanhänger liegen im Trend. Ein Dürkheimer Unternehmen setzt auf Mikrocamper und verbindet damit die eigene Leidenschaft mit einer Geschäftsidee.

Wenn Marcel Manz von Freiheit spricht, meint er nicht nur Urlaub. Er meint ein Geschäftsmodell. Dachzelte auf dem Autodach und kleine Campinganhänger stehen im Mittelpunkt seiner Idee. „Weniger ist manchmal mehr“, sagt der 40-Jährige. Mit wenigen Handgriffen werde aus einem Alltagsauto ein mobiles Schlafzimmer mit Aussicht.

Gemeinsam mit Florian Tenbensel und Katharina Wolf hat Manz in Bad Dürkheim die Marke „Tent on Wheels“, Deutsch „Zelt auf Rädern“, gegründet. Dahinter steckt kein klassisches Start-up, sondern ein gewachsenes Familienunternehmen: Die Manz Sonnenschutz GmbH, die Marcel Manz 2010 von seinem Vater übernommen hat. Seit 1990 besteht der Betrieb, nun kommt ein zweites Standbein hinzu – aus einem Hobby heraus.

„Das ist tatsächlich am Lagerfeuer entstanden“, erzählt Tenbensel. Dachzelt, ein, zwei Bier, viele Ideen. Im Herbst wurde aus dem Gedankenspiel ein Konzept, seit Jahresbeginn ist die Internetseite online, Vermietung und Verkauf laufen an. Der Unterschied zu großen Campinghändlern: Hier geht es um sogenannte Mikrocamper – Auto-Dachzelte und Miniwohnanhänger mit maximal 750 Kilogramm Gesamtgewicht. Sie dürfen mit normalem Pkw-Führerschein gezogen werden und gelten als Alternative zum klassischen Wohnmobil.

Neuer Camping-Trend

Der Camping-Boom nach Corona hat die Nachfrage nach vor allem großen Wohnmobilen befeuert, sagt Manz. „Dieser Trend ist etwas rückläufig. Aber die kleinen, flexiblen Lösungen sind gerade stark im Kommen.“ Weniger Platz, weniger Gewicht, geringere Anschaffungskosten, dafür mehr Nähe zur Natur. Viele Modelle werden von deutschen Herstellern entwickelt, auf regionale Wertschöpfung legen die drei Wert.

Die Kundschaft sei überraschend breit gefächert. Junge Paare, die einen Roadtrip planen. Outdoor-Fans, die unabhängig unterwegs sein wollen. Aber auch Senioren, die sich an frühe Zeiten erinnern, als kleine Anhänger hinter Käfer oder Trabi hingen. „Wir hatten hier schon über 70-Jährige, die unbedingt ein Dachzelt ausprobieren wollten“, sagt Wolf. Gemietet werde häufig zum Test, berichtet das Trio. Wer Gefallen findet, kaufe später.

Lockerer Ton im Team

Der Standort in Bad Dürkheim sei dabei kein Zufall. Die Nähe zur Weinstraße, zu Campingplätzen und touristischen Angeboten spiele eine Rolle. Kooperationen mit regionalen Plätzen sind angedacht. Wildcampen ist in Deutschland nicht erlaubt, stattdessen verweisen die Betreiber auf ausgewiesene Stellplätze oder Angebote von Winzern und Bauernhöfen.

Auffällig ist die lockere Tonlage im Team. Manz und Tenbensel nennen sich augenzwinkernd „Adventure-Hero“, Wolf ist die „Camping Operator“. Hinter den humorvollen Titeln steckt ein klares Rollenverständnis: Manz bringt unternehmerische Erfahrung mit, Tenbensel teilt die Leidenschaft fürs Outdoor-Leben, Wolf kommt aus der Hotellerie und kümmert sich um Organisation und Vermietung. „Wir ergänzen uns gut“, sagt sie.

Veranstaltungen wie ein Wintercamp oder geplante After-Work-Treffen sollen eine Community aufbauen. Digital sind sie ebenfalls unterwegs. Die Website entstand mit Hilfe künstlicher Intelligenz, Social-Media-Kanäle werden regelmäßig bespielt. Beratung aber gibt es bewusst nur vor Ort, Gustav-Kirchhoff-Straße 13 im Dürkheimer Bruch. „Wir wollen kein anonymer Onlineshop sein“, sagt Manz. „Wir haben die Produkte selbst getestet und wollen unsere Erfahrungen weitergeben.“

Das Geschäft sei saisonabhängig, die Hauptzeit beginne mit den ersten warmen Tagen. Doch auch im Winter gebe es Nachfrage – mit Standheizung und entsprechender Ausrüstung.