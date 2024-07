Spätestens seit der Corona-Pandemie liegen Übernachtungen in der freien Natur im Trend. Im Knaus-Campingpark muss es dafür nicht immer ein Zelt sein.

Glamping ist ein Schachtelwort aus glamourös und Camping – und ein starker Trend. Damit ist gemeint, dass man zwar in der Natur übernachtet, nicht jedoch in einem gewöhnlichen Zelt. Schon vor Jahren hatte der Campingplatz am Bad Dürkheimer am Almensee auf die Nachfrage nach nicht ganz alltäglichen Unterkünften reagiert und Übernachtungen in Campingfässern angeboten. Seit April gibt es etwas Neues: Schlafen im Weinfass. Sechs solcher Unterkünfte für jeweils zwei Personen hat das Team um Campmanagerin Claudia Höhn auf der Westseite des Almensees aufstellen lassen. Die Fronten sind verglast, sodass die Gäste den Sonnenaufgang über dem Almensee beobachten können. Eine Übernachtung kostet 54 Euro. „Die Fässer werden sehr gut angenommen und sind fast ständig bezogen“, sagt Höhn.

Vermarktung auch über Jochen Schweizer

Eine große Rolle spielt dabei die Vermarktung über Event-Anbieter wie Jochen Schweitzer oder Mydays. Die Betreiberfirma Knaus hat für die Fässer nach RHEINPFALZ-Recherchen einen fünfstelligen Betrag investiert. „Viele Gäste, die bislang noch nicht mit Camping in Berührung gekommen sind, interessieren sich für das Angebot“, sagt Höhn. Auch für besondere Anlässe wie Hochzeitstage würden die Fässer gebucht. Für ältere Menschen seien die Unterkünfte wegen des höheren Komforts – die Gäste schlafen in einem Doppelbett – interessant. Ein Saunafass sowie ein Fass, in dem die Gäste zusammensitzen können, komplettieren das Angebot. „Hier soll Stück für Stück ein richtiges ,Weindorf’ entstehen“, sagt Höhn.