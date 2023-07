Im ersten Corona-Sommer 2020, als sich zumindest im Außenbereich wieder 30 Personen treffen durften, viele Künstlerinnen und Künstler aber immer noch keine Engagements hatten, entstand die Idee: Der Bad Dürkheimer Andreas „Glommy“ Glaner öffnete erstmals seinen weitläufigen Garten in Seebach und ließ – gegen Spenden – vor ausgewähltem Publikum ausgewählte Künstler auftreten. Die Pandemie ist zwar inzwischen Geschichte, aber die Unterstützung deshalb nicht eingeschlafen – im Gegenteil.

Café Surprise benannte Glaner damals die kulturelle Gartenparty – was nicht etwa für eine feste Lokalität steht, sondern auf den Überraschungscharakter anspielt. Denn wer genau auftritt, wird bis heute nicht vorab verraten. 15 Veranstaltungen habe es seit der ersten vor ziemlich exakt drei Jahren inzwischen gegeben, sagt Glaner, der sein Geld als Physiotherapeut verdient, aber auch im Musik- und Eventgeschäft tätig ist: Musiker, Autoren und Kabarettisten traten bei ihm auf, und immer herrschte beste Stimmung, wie die Bildergalerien auf der Homepage www.cafe-surprise.de belegen. Wozu sicher auch der Begrüßungscrémant, der Kaffee und die selbst gebackenen Kuchen maßgeblich beitrugen.

Der erste Termin des Jahres ist schon an diesem Sonntag

„Mit Hilfe der Spenden konnten wir den Künstlern für 30 Minuten Darbietung eine Gage zahlen und sie somit unterstützen“, blickt der Bad Dürkheimer zurück. Und dies habe allen so viel Spaß gemacht, dass man beschloss, die Reihe fortzuführen. Um die Initiative aber auch steuerrechtlich auf solide Füße zu stellen, gründete man im August 2022 einen Verein, dessen Vorsitz Glaner auch gleich übernahm. Inzwischen arbeite man auch ganz professionell mit der Mannheimer Musikhochschule zusammen, sagt er. „Zudem macht die einzigartige Atmosphäre des Café Surprise unter vielen Künstlern die Runde, und es melden sich bei uns ganz hervorragende Acts, so zum Beispiel Künstler mit Kleinkunstpreisen, internationalen Auszeichnungen und publizistischem Erfolg.“ Schon seit Beginn achte man auf Qualität und künstlerische Vielfalt.

Daran möchte der gemeinnützige Verein, der den offiziellen Namen „Café Surprise Künstlerunterstützung“ trägt, auch mit seinen fünf in diesem Jahr geplanten Terminen anknüpfen – der erste davon findet bereits diesen Sonntag, 9. Juli, statt. Die Musikkabarettistin Annette Postel, die Sopranistin Marina Russmann, die Autorin Britta Habekost, der Pianist Christian Strauß, das groovende Duo „Bar Kody“, die Soulsängerin Michelle Bradshaw, die Flötistin Isabelle Bodenseh und die loopende Multiinstrumentalistin Missy Canis sind nur einige der Akteure, die sich in den nächsten zwei Monaten angekündigt haben – nur wer wann kommt, bleibt eben ein Geheimnis. Dabei gelte, so Glaner, dass jede(r) nur einmal auftritt, sodass sich die Darbietungen in einem Kalenderjahr nicht wiederholen. Seit dem letzten Jahr präsentiert der Verein übrigens auch bildende Künstler, deren Werke in dem Hanggarten über Bad Dürkheim spazierend erkundet werden können

Noch Fragen?

Die Termine in diesem Jahr sind die Sonntage 9. und 23. Juli sowie 6. und 20. August, jeweils 15 bis 19 Uhr, sowie 3. September ab 11 Uhr (mit Brunch-Buffet). Die Adresse lautet Rübental 29 in Bad Dürkheim. Anmeldung unter 0177-3559600 oder cafe-surprise@t-online.de.