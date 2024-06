Vor einem Jahr wird der Koch des Café Solo in Weisenheim am Berg getötet. Sein Chef, der beschuldigt wird, den illegal bei ihm arbeitenden 41-Jährigen aus Peru erwürgt zu haben, setzt sich ein paar Tage später in die Türkei ab. Dass er von dort nicht ausgeliefert wird, schmerzt insbesondere seine in Bayern lebende Schwester. Sie fordert Gerechtigkeit: „Wir fragen uns immer wieder, wo ist der Täter und wieso kann er nicht ausgeliefert werden?“

Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.